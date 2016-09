Με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις του υπουργού Παιδείας, σχετικές με την αφαίρεση ωρών από τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και την κατάργηση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, στα Γυμνάσια της Ελλάδας,

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας Διαμαρτυρόμαστε και ζητούμε την μη αποδοχή τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Συμπαριστάμεθα ολόψυχα στην Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων, συμφωνούμε με τις απόψεις της και συμπαρατασσόμεθα στον αγώνα της.

Υπογραφές

1.- Τάρταρης Χρίστος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής, Member of New York Academy of Sciences, and , Member of Societa di Storia Patria per la Puglia sez. Di Tricase. ΕΛΛΑΣ

2.- Αρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική, Ph.D. Διδάκτωρ Νευροεπιστημών, Μέρυλαντ, ΗΠΑ

3.- Ρήγος Ευάγγελος, Master Mariner, Pace University, BBA, New York – ΕΛΛΑΣ

5.- Ιωάννου Πέτρος, Καθηγητής, Διευθυντής Κέντρου Μεταφορών Προηγμένης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

6.- Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος, MSCE, PhD Ομότιbμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τ. καθηγητής Πανεπιστημίου CSUF, USA, Πύργοι Θερμής, Μυτιλήνη, 81100 ΕΛΛΑΣ

7.- Παπαδόπουλος Θ. Νικόλαος Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ. ΕΛΛΑΣ

8.- Σίνη Μάρθα Docent at the Walters Art Museum Baltimore, Maryland U.S.A.

9.- Moschovakis Κ. Α.,, M.D., Ph.D. Professor of Physiology University of Crete

Group Leader, Computational Neuroscience Group, Institute of Applied and Computational Mathematics FORTH Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ. ΕΛΛΑΣ

10.-Οικονομίδης Σπύρος Διδάκτωρ Διοικητικών Επιστημών Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, ΗΠΑ

11.- Perdikatsis V.

12.- Kakavas Maria

13.- Balopoulos Victor, Ph.D. Associate Professor Department of Civil Engineering

School of Engineering, Democritus University of Thrace Campus, Xanthi, 67100, GREECE

14.- Gatzoulis Nina, Professor Humanities, Classics and Italian University of New Hampshire USA

15.- Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία, Πρ.Πρύτανης και Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΕΛΛΑΣ.

16.- Ανδρεάτος Αντώνης, Δρ Πληροφορικής, Καθηγητής, Σχολή Ικάρων, ΕΛΛΑΣ.

17.- Leventouri Theodora, PhD., Professor of Physics Director, Medical Physics Program

Director, Center for Biomedical and Materials Physics Florida Atlantic University Boca Raton, FL 33431, USA

18.- Στεργιανοπουλος Π.Γ., , Οικονομολογος Καθηγητης(Ret.) Conn. State University, USA

19.- Poularikas Alexander, Ph.D Professor Emeritus University of Alabama, Huntsville

Huntsville Alabama, USA

20.- Ιεραπετρίτης Δημήτρης, Δρ. Γεωγραφίας ΕΛΛΑΣ

21.- Vardulakis Antonis I.G., Prof. Senior Member IEEE Department of Mathematics Aristotle University of Thessaloniki GREECE

22.- Χολέβας Κωνσταντίνος , Πολιτικός Επιστήμων, Γλυφάδα, ΕΛΛΑΣ

23.- Φούφα Ελενη Εμμ., Καθηγητρια Αγγλικης Φιλολογιας και Κινηματογράφου SUNY ERE

Buffalo NY – USA

24.- Κυριακού Γεώργιος, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. ΕΛΛΑΣ

25.- Triantafillou Georgia, Ph.D. Professor of Mathematics Temple University USA

26.- Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 04 Πάτρα – ΕΛΛΑΣ

27.- Dokos Socrates, PhD Associate Professor, Graduate School of Biomedical Engineering

UNSW AUSTRALIA UNSW SYDNEY NSW 2052 AUSTRALIA

28.- Νικολαΐδης Τάσος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΛΛΑΣ

29.- Halamandaris Pantelis, Professor Emeritus Brandon University Canada

30.- Kοζυράκης Κ., Επικ.Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΣ

31.- Φυτρολάκης Νικόλαος, , Ομότιμος καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΛΛΑΣ

32.- Γιάννης Αργυρόπουλος Γιάννης, PhD AT&T Labs Διευθυντικό στέλεχος τεχνικού προσωπικού. USA

33.- Οκκος Anthony, MD Clinical Assistant Professor of Medicine University of Washington Medical Center Seattle, WA USA

34.- Γρυσπολάκης Ιωακείμ, Ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης GREECE

35.- Bougas Ioannis, Director of Statistical Consulting Bell (Ret.) Montreal, CANADA

36.- Ρήγα Αλεξανδρος, ,Καθηγητής Δ.Π.Θ.GREECE

37.- Vlachos Dimitrios, PhD ., Assistant Professor Department of Physics University of Ioannina Hellas

38.- Σίδερης Κοσμάς Κ. Αναπλ. καθηγητής Τμήματος ΠΟλ. Μηχανικών Δ.Π.Θ. GREECE

39.- Tsoka Gregory N., Prof. of Exploration Geophysics Laboratory of Exploration Geophysics

Aristotle University of Thessaloniki 54124 Thessaloniki, Greece

40.- Ves Sotirios, PhD., Professor Physics Department Aristotle University of Thessaloniki

541 24 Thessaloniki, GREECE

41.- Κουρούμαλης H., Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Κρήτης GREECE

42.- Μπακάλης Ναούμ, PhD. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών GREECE

43.- Moraitis Nikolaos L., . Ph.D. International Relations, Comparative Politics, U.S. Foreign Policy. University of California USA

44.- Evangeliou Christos C.,, Professor of Philosophy. Towson University, USA

45.- Σταβολιαδης Ηλίας, Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά ΕΛΛΑΣ

45.-Χαμζάς Χριστόδουλος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης –ΕΛΛΑΣ

47.- ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, PhD.( τ. Καθηγητής του Παν/μίου Ιωαννίνων, υπηρετήσας και σε Παν/μια – Κέντρα Ερευνών των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρώπης). ΕΛΛΑΣ

48.- Βασιλειάδης Δαμιανός, Δημοδιδάσκαλος, συγγραφέας ΕΛΛΑΣ

49.- Κουμάκης Λεωνίδας, Νομικός, Συγγραφέας, ΕΛΛΑΣ.

50.- Μπαλόγλου Γεώργος , Θεσσαλονίκη πρώην αναπληρωτής καθηγητής πολιτειακού πανεπιστημίου Νέας Υόρκης USA

51.- Thomais Kakouli-Duarte, PhD Research Leader EnviroCORE | Lecturer in Biosciences

Department of Science and Health Institute of Technology Carlow Kilkenny Road, Carlow

IRELAND

52.- Χουλιαρά Ελένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΕΛΛΑΣ

53.- Παύλος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

54.- Vallianatos Evaggelos, Ph.D., former professor, author of several books, historian, Claremont, CA, USA

55.- Παπαγιάννης Γρηγόριος αναπληρωτής καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΕΛΛΑΣ

56.- Ὑψηλάντη Μαρία, Ἐπίκουρος Καθηγήτρια Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμῆμα Κλασσικῶν Σπουδῶν καὶ Φιλοσοφίας , Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

57.- Michopoulos Aristotle, Ph.D Professor & Greek Studies Chair Hellenic College, Brookline, MA USA

58.-. Magliveras Spyros S., , Ph.D. Professor Mathematical Sciences Dept. and Assoc. Director Center for Cryptology and Info. Security Florida Atlantic University Boca Raton, FL. U.S.A.

59.- Anagnostopoulos Stavros A., Professor Emeritus, University of Patras Chief Editor, Earthquakes and Structures 26500, Patras, GREECE.

60.- Arkas Evangelos, PhD London, UK.

61.- ΜΠΑΡΔΗΣ NIKOLAOS , ΙΑΤΡΟΣ, MD, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ

62.- Katsifis Spiros, PhD Professor and Chair, Biology University of Bridgeport, Brtidgeport CT, USA

63.- Noutsis Konstantinos, MD ex-Director Evangelismos Hospital GREECE

64.- Fountzoulas Costas G., School of Engineering, Widener University, Philadelphia, USA