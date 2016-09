We are proud to announce the cooperation with Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α Σ

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α Σ Πτυχία 1981 – 1983 : Μεταπτυχιακό (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ελ Πάσο

1975 – 1980: Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών (Πάντειο Πανεπιστήμιο) Γλώσσες : Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμανικά Διδακτική Εμπειρία 1987- 2001, Καθηγητής, Ελληνικός Οργανισμός Εξαγωγών, Πανεπιστήμιο της Ινδιανάπολης, Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΟΤΕ, DereeCollege, Κολλέγιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeastern College)

Εργασιακή Εμπειρία (Ελλάδα και Ευρώπη) & διεθνή συνέδρια Εργάστηκε 28 χρόνια στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε (1986-2013), Ασχολήθηκε με θέματα ανάπτυξης νέων αγορών, κανονιστικής προσαρμογής, τηλεπικοινωνιακής έρευνας και διπλωματίας, οργάνωση διεθνών συνεδρίων, θέματα διοικητικής αλλαγής καθώς και με την ανάπτυξη της εθνικής αγοράς των παρόχων. Εκπροσώπησε τα συμφέροντα τους ΟΤΕ σε 17 κράτη. Δραστηριότητες σε Εθελοντικές Οργανώσεις Πρόεδρος επί σειρά ετών της Εξελεκτικής Επιτροπής του Οργανισμού για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας ( www . odeg . gr ). Ο Οργανισμός ασχολείται με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας παγκόσμια, μέσω οργάνωσης διεθνών συνεδρίων, με την ανάπτυξη της ελληνικής διαλέκτου στης Κάτω Ιταλία, την υποστήριξη φροντιστηρίων ελληνικής στην Βόρειο Ήπειρο, στην Κριμαία, στην Τασκένδη κλπ. Ενεργός εθελοντής σε εβδομαδιαία βάση στη Οργάνωση ΔΙΑΚΟΝΙΑ ( www . diaconia . gr ) της Αρχιεπισκοπής Αθηνών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ασχολείται με την περίθαλψη-ψυχολογική υποστήριξη εγκαταλειμμένων – κακοποιημένων παιδιών καθώς και κατάκοιτων μοναχικών ασθενών στα νοσοκομεία των Αθηνών. Σεμινάρια Έχει συμμετάσχει σαν εκπαιδευτής αλλά και σαν εκπαιδευόμενος σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων στην Ελλάδα (Σχολές ΟΤΕ) και στο εξωτερικό (Ηνωμένες Πολιτείες, Ιρλανδία, Γερμανία, Ρουμανία, κλπ). Δημοσιεύσεις Έχει αρθρογραφήσει για πάνω από 20 χρόνια χρόνια στο περιοδικό του ΟΤΕ «ΤΗΛΕ», στο περιοδικό του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ, στο «Χρηματοασφαλιστικό Μάρκετινγκ» & στο Privatization International. —————————— —————-